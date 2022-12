Los finalistas de 'Pesadilla en El Paraíso': Víctor Janeiro, Daniela Requena, Iwán Molina y Bea Retamal

Cada uno ha dicho sus primeras impresiones. Bea ha querido agradecer a todo el ejército que tiene fuera: "No me lo esperaba, quiero que estén a muerte conmigo". Víctor también se ha mostrado agradecido con la gente que les está apoyando. Daniela: "Estoy muy contenta, agradecida, emocionada, me encantaría ganar y que pase lo que tenga que pasar". Y por último, Iwán Molina: "Brutal la sensación, es maravilloso".