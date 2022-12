Beatriz Trapote rompe a llorar en plató al ver a Víctor Janeiro hablando de sus hijos: "Espero que estén orgullosos de mí"

El presentador ha dado paso a un vídeo de Víctor Janeiro hablaba de lo mucho que ha echado de menos a sus hijos: "He dejado 3 niños pequeñitos fuera, una mujer, negocios, familia. Ha habido muchas noches que he llorado solo que no se lo he mostrado a nadie. He tenido que apartarlo en mi mente en un lado para poder aguantar aquí", aseguraba el torero.