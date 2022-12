Sale a la luz la presunta infidelidad de Dani G a Bea Retamal mientras ella estaba en la granja

“Dani, ¿es cierto que Bea te hace alguna referencia en esa carta a que tú puedas haber sido infiel en este tiempo?”, ha preguntado Nagore Robles a Dani G, algo que él ha negado rotundamente: "No, eso, te lo prometo yo por lo más grande que tengo". Y la colaboradora ha vuelto a formularle la pregunta: "¿Has sido infiel a Bea en este tiempo desde que has salido de la granja?". "He estado en mi casa todos los días, ahora una semana solo en mi casa, sin hacer absolutamente nada", ha añadido Dani.