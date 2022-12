El romántico reencuentro de Víctor Janeiro y Beatriz Trapote tras cuatro meses sin verse: “Cuántas ganas de tocarte”

Cuando ella ya se encontraba tras él, Carlos Sobera le daba el aviso para que se volteara. Nada más verse, ambos han roto a llorar sin parar de abrazarse y besarse . “¡Qué guapo estás!”, le decía. “Tú sí que estás guapa”. No paraban de mirarse. “Cuántas ganas de tocarte”.

Inmediatamente, el concursante le preguntaba a su mujer por sus hijos: “Los niños están súper emocionados, te están viendo ahora mismo, están super orgullosos”, le contaba. “Lo has hecho genial, educación, respeto, el aguante que has tenido… Lo has dado todo, tu familia, tu madre, tus hermanos, tus hijos… Súper orgullosos de ti”.