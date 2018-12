Lara Álvarez y su estilista en Mediaset nos dan las primeras pistas de su look en Campanadas

La presentadora y Mayte Méndez de Vigo, responsable de Estilismo en Mediaset, comentan las distintas opciones que se barajan y las preferidas por sus seguidores en la encuesta que lanzamos en Instaqram. ¿Largo o ‘midi’? ¿Liso o estampado? ¿Pelo suelto o recogido? Mayte ya tiene una idea en la cabeza, y Lara, de momento, lo único que tiene claro que no serán transparencias ("ni de broma", dice), porque nunca han sido su estilo. “Romperemos seguro, pero iremos más por la línea de mi carácter”. “Ser sexy es una actitud, no una transparencia”, opina Lara, que no puede evitar emocionarse al hablar de la confianza y admiración que siente por Mayte, la persona que la ha asesorado en el estilismo durante toda su carrera en Mediaset. “Es mi amiga, mi asesora y hasta mi psicóloga”, bromea