Anoche, tras la final de Got Talent 4, pudimos captar una imagen poco habitual en los programas de TV. Lo que nunca se ve o 'el show must go on': cómo celebraban los vencedores Murga Zeta Zetas su triunfo en el plató, junto a miembros del jurado, equipo y otros finalistas, una vez se había ido el público y apagado las luces.