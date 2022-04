Xuso Jones se dio a conocer en 2011, cuando se viralizó un vídeo que subió a internet: "Mi primer vídeo viral fue uno que fui a hacer un pedido a una cadena de comida rápida. No sé por qué gustó pero llegó a 11 millones de visitas." Sin embargo, y pese a lo que se pueda pensar, la vida de influencer de Xuso no difiere mucho del estilo de vida de una persona menos conocida: "Yo me considero un tío muy sencillo, yo vivo muy 'tranquilico' en la región de Murcia. Me despierto a las seis y media de la mañana, me acuesto a las nueve y media, diez, de la noche."