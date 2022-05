'Four Panas' revolucionan el plató de 'Supervivientes' con sus bailes sin camiseta

¡Se ha liado! ' Four Panas', segundos finalistas de 'Quiero ser famoso', han visitado el plató de 'Supervivientes', ¡y lo han puesto patas arriba! Los zaragozanos de moda, con más de un millón de seguidores en TikTok, han demostrado su talento como bailarines y defendido su candidatura como posibles ganadores de 'QSF', ¡y de qué manera!

La propia Lydia Lozano se ha levantado de su asiento para unirse a la fiesta al más puro estilo "chuminero" . "¡Desvestiros todos!", ha gritado la colaboradora. Por su parte, Ion lo ha dejado claro: "Yo estoy igual de cachas, otro día me quito la camiseta".

¿Serán los 'Four Panas' los ganadores de 'Quiero ser famoso'? No te pierdas la gala final el miércoles 1 de junio a las 20:00h, presentada por Nagore Robles y emitida en Mitele y Be Mad.