Alberto Aguilar salvó a su hija Patricia de la secta que la había captado: "De ahí se logra salir pero se necesita tiempo"

Alberto Aguilar vio cómo su hija Patricia cumplía 18 años y desaparecía sin avisar. Nada hacía presagiar ese cambio de actitud cuando celebraban su cumpleaños días antes. "El primer gigante al que nos enfrentamos fue el pensar que no conocía a Patricia porque tenía otra vida que no conocía", explicaba. Lo que sucedió no fue una desaparición voluntaria, sino inducida. Patricia había sido captada por una secta.