Cándido, el padre de Pablo Ibar, tras 25 años de lucha: "No me gustaría dejar este mundo con él dentro de la cárcel"

"He perdido la esperanza de creer en la justicia. A la vista está. Este juicio nos ha enseñado que de justicia no se trata, sino de culpar a alguien. Mi hijo es inocente y él no pertenece a este lugar. Tengo pronto 75 años y no me gustaría irme al otro mundo dejándole dentro. No es culpable y hay que sacarlo de ahí", explica con la endereza de un padre dispuesto a todo pero el visible cansancio de una guerra que parece no tener fin.