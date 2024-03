Los Mozos de Arousa baten su propio récord en complicidad ganadora

Raúl, Borjamina y Bruno se han enfrentado a su prueba estrellas con la seguridad de que sus rivales solo habían acertado 3 palabras y han jugado muy relajados. Sin embargo, eso no ha significado que no volvieran a impresionarnos con su control de las palabras y volvieran a hacer historia .

Contaban con siete segundos todavía y se han enfrentado a la palabra tuerca con la seguridad de que Bruno la iba a acertar y no se han equivocado. Los Mozos han conseguido por fin superar su marca de 14 aciertos, pero no han querido jugársela demasiado y al ver el 15 en el marcador se han relajado, para no fallar y volver perder.