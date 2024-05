Un año de amor y piques de Los Mozos de Arousa en ‘Reacción en cadena’

Los Mozos de Arousa no han regalado momentos de máxima emoción , ternura y hay que decirlo, tensión. Entre ellos suele existir un buen rollo impresionante que se refleja cada vez que cantan una canción en la prueba de la minicadena , se marcan una coreografía o nos sorprende con su gran complicidad en su prueba estrella.

Si tenemos que elegir alguno de los momentos más tensos protagonizados por los concursantes gallegos quizás, esté sea uno de ellos. Bruno no podía entender que no le hicieran caso y que acabaran de perder una buena cantidad de dinero por no tener en cuenta su primera impresión.