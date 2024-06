Anabel Pantoja reacciona a la entrevista de su ex, Omar Sánchez: "No voy a hablar de cosas absurdas"

Omar Sánchez concedió una entrevista a '¡De viernes!' en la que habla de su sorpresa al enterarse el embarazo de Anabel Pantoja

Omar Sánchez contó que Anabel Pantoja quiso ser madre con él pero que, tras 'Supervivientes', su relación "se torció"

Omar Sánchez aclara cuáles son sus sentimientos por Anabel Pantoja y desvela cómo fue su último (y frío) encuentro

Para Omar Sánchez, exmarido de Anabel Pantoja, el día en que vio la portada en la que la influencer anuncia su embarazo ha sido el peor día del año. Cuenta que ella tenía muy claro que quiso ser madre, que planearon ser padres juntos pero que su relación se torció, aunque deja claro que él sí se casó enamorado. Ahora, 'Vamos a ver' nos muestra la reacción de la aludida, que se mostraba evidentemente molesta.

Las palabras de Omar Sánchez

Cuando se enteró de la noticia, pensó que había pasado "rápido" y es que la relación de Anabel con el fisioterapeuta David Rodríguez dura un año y medio: "Digo tenían prisa ¿No? (...) "No me da pena que podría haber sido mío pero sí me ha sorprendido y me impactó pero son cosas que pasan en la vida todo pasa por algo".

Y es que la maternidad era una cuestión muy importante para Anabel según lo que él sabe: "Cuando estaba con Julen también quería ser madre, conmigo quiso ser madre es algo que hablamos, después se torció todo y no pudo ser", relataba.

Es más, comentaba que cuando acabó su participación en 'Supervivientes', Anabel "cambió de idea" y él no se lo esperaba: "Nunca lo entendí, la verdad, si te quieres casar con esa persona ¿Por qué no quieres ser madre con esa persona? Al final, duró lo que duró".

De hecho, Omar confesaba que pensaron en cancelar su boda en algún momento: "Si me hubiera pasado lo mismo, a lo mejor no me hubiera casado". Para él, Anabel "no fue sincera" y dejaba claro que él sí se casó "bastante enamorado".

"Nuestra relación tras las boda se fue a pique, ella estaba un poco apática, no estaba tan contenta", recordaba Omar, que añadía que en Cantora pasó "una cosa grave": "Es algo que nos pasó a los dos, esta ruptura la recuerdo bastante fuerte, ella me lo comunica, no sé si estoy enamorada de ti, no siento lo mismo".

Él lo pasó "muy mal", pero deja claro que a día de hoy no siente "nada" por ella. Se encontraron en un festival y no se dijeron "ni hola", pero querría que esto cambiara: "Me gustaría tener un trato cordial, le deseo lo mejor y que sea feliz".

La reacción de Anabel Pantoja a las palabras de su exmarido

Mientras Omar hacía estas declaraciones, Anabel Pantoja pasaba unos días en familia en Sevilla y decía ante las preguntas de los medios de comunicación: "No voy a hablar de cosas que no tengan nada que ver conmigo".

"Yo no hablo de nadie", insistía la influencer y pedía a los reporteros que le dejen vivir su vida: "Estoy en el mejor momento de mi vida, no voy a hablar de cosas que me parecen absurdas". Y es que deja claro que ahora tiene "una familia preciosa" y quiere "dedicarles tiempo".

"Estoy muy feliz", se despedía Anabel y añadía: "Gracias por vuestras felicitaciones, muchos comentarios positivos y los negativos me la bufan, como diría Mila, me da igual".

Alexia Rivas confiesa qué le pasó a Omar Sánchez el día que Anabel Pantoja mostró su embarazo