Un triple de Raúl y una reflexión inesperada en la última cadena de los Mozos de Arousa

Llevaban dos errores y no tenían nada claro, pero ellos a ‘Reacción en cadena’ vienen a jugar y darlo todo, y Raúl ha cerrado la última cadena con un triple que ni él esperaba acertar. Sin embargo, ha conseguido adivinar la palabra y han llegado al último eslabón con 14.375€ .

En esta ocasión, la intuición no les ha hecho ningún regalo al saber que la palabra que buscaban estaba relacionada con letra, comenzaba por DO y terminaba en A. Bruno ha pensado en los estilos griegos, pero no lo ha tenido nada claro.