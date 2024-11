Violeta vs Edi

01:55 H Adri vs Maica

Adri se enfrenta a Maica: “No me has valorado nada...Me he desvivido por ti..Y encima me dices que no tengo cojones...Yo te demuestro todos los días que puedes confiar en mí...Después de noventa días ni siquiera me he ganado que reconozcas que puedes confiar en mí o que he dado la cara por ti”, reprocha con vehemencia. “De qué me sirve todo eso si luego hablas mal de mi...Y he dicho que no tienes cojones porque cuando te dijeron que yo te utilizaba, te callaste...A mí me dices que se están pasando conmigo y luego no dices nada cuando te dicen que te utilizo...Ayer en la gala no diste la razón a ninguno y hay que mojarse y decir lo que sientes”, reacciona Maica. Después el boxeador le recuerda que ella no le ha sido leal cuando se posicionó detrás suya. “Lo siento, me puse detrás de ti porque no podía más con la situación...No nos entendemos...Mejor tú por tu lado y yo por el mío”, retoma ella. “No me tienes ni cariño ni aprecio”, ataca él. “Te equivocas...Ya te darás cuenta”, sentencia ella antes de poner los pies en polvorosa.