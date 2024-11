Adrián no puede más y ha hablado seriamente con Maica en la casa de 'Gran Hermano' . El concursante escuchaba a la modelo decir por lo bajini en su habitación que no había tenido "c******" de decirle ciertas cosas a alguien de la casa a la cara, algo que al boxeador le cabreaba muchísimo. Y que no tardaba en desahogarse con Juan: "Tengo más c****** que toda la casa junta" . Sobre todo, lo que le molestaba a Adrián es que dijese eso de él cuando siempre ha estado de su lado: "No puedes desvalorar tanto a una persona". Todo esto viene después de que ambos hubiesen enterrado el hacha de guerra. Se supone.

"Que cojas y me digas que no tengo c****** cuando lo que he hecho desde el minuto uno en esta casa es mirar por ti, defenderte, apoyarte...", subrayaba el concursante. A su vez, le reprochaba a Maica que no diese la cara por él cuando la situación lo requería: "No has valorado nada de lo que he hecho. Tampoco me he ganado que confíes en mi". Pero Maica lo tiene claro: "Porque no lo siento". Además, la joven cree que Adrián habla mal de ella, cosa que este negaba rotundamente.