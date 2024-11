Ella se defendía diciendo que únicamente había celebrado que se quedaba Daniela, pero él insistía: "Te me has puesto aquí (en la cara), y me has hecho un montón de gestos". En ese momento, María José Galera tomaba la palabra para defenderle y protagonizaba un momento de lo más tenso frente a Vanessa: "Es una provocadora, he tenido que relajarlo porque se ha puesto muy nervioso".