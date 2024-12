La madre de Violeta confía en Edi: "No le quiere hacer daño"

En un principio, Laura no se mostraba tan segura del vínculo por las idas y vueltas del gallego con su hija. A medida que las semanas pasaron y este se fue acercando a Violeta con prudencia, poco a poco también se fue ganando la confianza de Laura y su opinión dio un vuelco de 180º, algo que ella misma ha señalado.

Pero ahora ha habido un retroceso. A pocos días de que el joven le dijera a la toledana que no "quería hacerse expectativas", ha sido muy juzgado por sus palabras y ha sido la misma madre de Violeta quien se ha pronunciado sobre ello. No te pierdas su opinión sobre cómo Edi está manejando la situación dentro de la casa y qué hubiese ocurrido con Violeta si hubiera salido expulsada...¡Dale Play y no te lo pierdas!