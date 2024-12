Gran Hermano en directo: El debate

23:06 H Adara + Edi

Adara lanza una pregunta directa a Edi: "¿Qué nivel de enamoramiento tienes?", aclarando con picardía que "es para una amiga".

Tras aceptar el reto de mirarse a los ojos durante 20 segundos, propuesto por una de las colaboradoras, ambos terminan rompiendo en risas nerviosas. Edi, con serenidad, aclara: "Aún no estoy enamorado ni de Violeta ni de Manie. Tengo cabeza, y mi cabeza me dice que hasta que no arregle mis responsabilidades y nos vea fuera, no puedo saber si esto es o no es."