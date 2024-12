"Me encanta que vayas", le dijo Jorge Javier Vázquez a José María Almoguera al recibirle en el plató de 'Gran Hermano'. Él confesó que estaba un poco nervioso porque "al final, todo lo nuevo da vértigo", explicó. A continuación, el presentador se interesó por saber si había llamado a su madre, Carmen Borrego, ya o aún seguían sin tener contacto. "Todavía no he hablado con ella", contestó. Asimismo, Jorge Javier le preguntó al nuevo concursante de 'GH DÚO' por la nueva imagen que estrena Carmen Borrego. "La he visto bien. Es un 'completo' que se dice", reaccionó.