Carmen Borrego reaparece tras someterse a varios retoques estéticos: "Ha quedado realmente bien"

Carmen ha contado que llevaba años tapándose la boca para sonreír porque es algo que le ha acomplejado "siempre". A finales de noviembre, Carmen Borrego reapareció en el programa 'Vamos a Ver' y contó que se había sometido a esa intervención de boca "por salud". La hermana de Terelu explicó que tiene una enfermedad periodontal heredada de su madre, lo que significa una infección en las encías. “Hay que ir y arreglarse la boca. Muchos problemas físicos que tenemos vienen de ahí. Tenía pavor, pero lo he hecho, me he atrevido y estoy muy contenta”, afirmó.