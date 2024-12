16:46 H Personas afines

Los habitantes de Guadalix terminan de almorzar y Ruvens, el encargado de fregar los platos se pone a ello en la cocina mientras Óscar le da conversacion desde la barra. "Al final me he podido entender con muchos de mis compañeros y comprendernos mutuamente, han sido pocas personas con las que no me he entendido, bueno dos o tres, y con eso me quedo la verdad", dice Óscar y Ruvens añade: "Yo he encontrado gente muy afín a mi aquí dentro y eso no lo pensaba tanto, me ha sorprendido".