Los concursantes juzgan la relación de Edi y Violeta: "Tenemos mucha facilidad para creer en el amor"

Violeta se ha quedado a los pies de convertirse en la gran ganadora de 'Gran Hermano'. La concursante fue expulsada durante la gala pasada y pese a que no será la ganadora, al salir se mostró con gran ilusión de encontrarse con sus seres queridos y especialmente con Edi en plató.

Ante sus cariñosas palabras y muestras de afecto, el público y los colaboradores no se quedaron al margen de la afirmación de los concursantes. Hemos hablado con los colaboradores como Marieta, Miguel Frigenti y más y ex concursantes como Luis, Vanessa, Javier y Nerea quienes reaccionaron a las afirmaciones de la pareja...¡Dale Play y no te lo pierdas!