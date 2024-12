Jesé Rodríguez reacciona al fichaje de Aurah Ruiz por 'GH DÚO'

Hace unas semanas, Aurah Ruiz comentó que le gustaría entrar a 'GH DÚO' acompañada de su marido, el futbolista Jesé Rodríguez , pero que él no quería participar en ningún reality porque estaba centrado en su carrera deportiva. En la gala final de 'Gran Hermano' en la que Juan se impuso a Óscar , se ha anunciado que ella sí que formará parte de la tercera edición de este reality y que también lo hará Maica Benedicto .

Ahora la posibilidad de un romance con Guadalix no es posible, como le recordó a Jorge Javier Vázquez anoche, porque está casada con Jesé Rodríguez, que le ha dado 'like' en Instagram a las publicaciones en las que se anuncia su fichaje, demostrando que la apoya en su carrera como concursante de realities aunque él no quiera dar el salto a la televisión y prefiera seguir centrado en su carrera en el fútbol.