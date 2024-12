"Hola. He vuelto. He vuelto a mi casa", eran las primeras palabras de Aurah. La exconcursante de 'Supervivientes', entre otros realities, señalaba desde el confesionario de 'GH' que no le gustaría formar pareja con Ana Herminia en este nuevo reality. Hay que recordar que la concursante tuvo en Honduras sus más y sus menos con la que es la pareja de Ángel Cristo. "No me gustaría ser su compañera. Acabé con ella 'pichi pichá' la última vez que la vi", ha señalado la novia de Jesé.