Óscar ha ido al plató de 'Gran Hermano' , de la misma manera que Juan , para vivir allí in situ la proclamación del ganador de 'Gran Hermano'. Jorge Javier ha hablado con el concursante vasco sobre su paso por el concurso. Sus nervios estaban a flor de piel , puesto que la cuenta atrás estaba ya en marcha y cada vez quedaba menos para saber quién se alzaría con el tan esperado maletín. Lo que no se esperaba Óscar es que recibiría una visita muy especial que le haría romperse como nunca le hemos visto desde que esta aventura comenzó para él.

"No me lo imaginaba, la verdad. Él venía a Madrid y me invitaba a verle bailar. Pero yo nunca iba. Estábamos enfadados", contaba Óscar. "Qué raro que te enfadaras tú con alguien", bromeaba Jorge Javier Vázquez.

"¿Verdad?", respondía Óscar. "Pero bueno. Él insistía y un día me dijo: 'Hasta que no abras la puerta de casa, no me muevo'. Entonces, nos reconciliamos". Por último, Óscar confesaba lo siguiente: "Me ha hecho mucha ilusión verle bailar. Nunca le había visto".