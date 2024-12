Todo parece indicar que a Maite le ha atraído en más de una ocasión Ruvens dentro de la casa de 'Gran Hermano'. No obstante, la exconcursante del reality de Telecinco dejaba claro que su enemistad con Óscar cuando todavía estaba en la casa no venía porque se sentía atraída por Ruvens. Eso se trataba de algo aparte.

"Es el tiempo y la amistad. Y los buenos consejos. Te suma y aprendes", confesaba Maite. Ion Aramendi le lanzaba la pregunta: "¿A ti te ha gustado Ruvens?". La fileteadora de anchoas giraba la cabeza y medio sonreía. "A ver, estoy soltera y entera y vamos, pues claro que he podido sentir. Soy persona", aseguraba Maite. "No soy un robot, no soy tan mala. A veces tengo sentimientos", añadía.