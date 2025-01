Ruvens y Óscar se hicieron grandes amigos durante su paso por la casa de Guadalix de la Sierra en la anterior edición de ' Gran Hermano '. En ese tiempo más de una noche fantasearon sobre cómo celebrarían el cumpleaños del profesor de equitación. Unos planes que no se han podido llevar a cabo finalmente porque el vasco se encuentra concursando en ' GH DÚO ' formando pareja con Maica Benedicto.

Pero pese a no poder pasar juntos este día tan especial como planearon en sus interminables charlas, Ruvens ha querido felicitar públicamente a través de Instagram a su gran amigo, que ha cumplido 39 años dentro de la casa de Guadalix mientras intenta limar asperezas con su compañera de concurso. Es por eso que le ha pedido a los fans del 'team azul' que le enviasen fotos de ambos juntos para crear un bonito post.

"Por si alguien todavía no se ha enterado, el señor de la foto cumple unos cuantos palos. Tantas noches haciendo planes de cómo celebrarlo y… coges y te re-encierras . ¡Te parecerá bonito, majo! Rey de copas, jinete de las vascongadas y mariscal del mamarracheo. Así eres tú; único en tu especie y en tu espacio, gustas y disgustas, bancas y desbancas, quicias y desquicias… sobre todo lo último", ha sido el arranque de la publicación del director de cine.

"Nos hemos cruzado dos rara avis y se ha liado. Has sido la persona que más me ha hecho reír en el 2024… bueno, a mí y seguramente a la mitad de España, a la otra mitad mejor… (te toca conquistarla ahora, así que aprende a bailar)", ha añadido el albaceteño, recordado que los fans de las 'fresis' siguen sin creerse que Óscar quiera ser amigo de Maica y todavía no le brindan su apoyo.