A la ganadora de 'GH VIP 7' no le ha gustado que el examigo de Carla Barber contase esos datos de su relación y ha asegurado que no tendrá una relación cordial con él en el futuro. A la que tampoco le ha gustado nada que el entrenador personal haya dado tal información ha sido a la madre de la influencer, Elena Rodríguez , que fue concursante el año pasado de 'GH DÚO'.

"Me parece asqueroso que un tipo en televisión hable de si su ex quería o no tener un hijo con él. La expresión ahora estaría 'empujando un carrito' retrata completamente al sujeto", ha sido el tuit que Elena Rodríguez ha retuiteado, para dejar claro que no le ha gustado nada que su exyerno haya dado este tipo de información acerca de su hija en televisión.