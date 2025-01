Inédito | La declaración de Gerard a Anita en mitad de un bajón: "A mí al menos me gustas físicamente"

Anita se ha derrumbado durante la primera noche del concurso. Como al resto, le preocupa lo que pueda hacer su novio en ' Villa Montaña ' ya que es el amor de su vida. "¿Por qué lloras?", le ha preguntado Gerard, que ha acudido a consolarla. " No quiero perder a mi novio ", le ha contestado ella.

"No va a pasar nada, no va a estar liándose con ninguna", dice el soltero. Además, le ha asegurado que el concurso es "una prueba" y que "por eso" están retándose .

Pero Gerard, al ver que Anita estaba muy triste, no ha dudado en lanzarle varios comentarios con segundas intenciones.

" Si el día de mañana conoces a alguien porque te atrae, pues ya está… A mí al menos me gustas físicamente ", le ha dicho como se puede ver en el vídeo superior al artículo.

A Anita no le cabe en la cabeza que Montoya, con el que lleva 10 meses y pretende tener un hijo, "vaya a hacer algo con otra chica". "Piensa que él para mí es mi última bala si no sale con él es que me niego al amor", le ha lanzado a Gerard durante la primera noche separada de su pareja.