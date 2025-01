Bayan tiene muchas dudas y las ha compartido con sus compañeras de ‘La isla de las tentaciones’. No solo sobre el comportamiento de su pareja, Eros, y sobre el futuro de su relación si no también… ¡sobre qué soltero le gusta más !

La novia de Eros se fijó en dos de los tentadores y no tiene nada claro por cuál de los dos siente más atracción. El primero al que le echó el ojo fue Borja , el joven empresario de Estepona que destacó por su sonrisa, pero la llegada de Torres lo ha cambió todo.

La novia de Eros les explicó sus dudas a todas sus compañeras en una de las habitaciones y ellas se mostraron muy sorprendidas de que la puedan atraer dos chicos estando su novio en la otra villa. Entonces Bayan se abrió y les contó por qué está reaccionando así y aseguró que si su relación fuera de otra forma, quizá no se habría fijado en dos solteros tan pronto: “Eros ha quemado todas las oportunidades que le he dado, me ha mentido dos años seguidos”.