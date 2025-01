Carmen Borrego, sobre el beso de su hijo en 'GH DÚO': "Creo que no están haciendo nada malo"

Aunque media España ya ha visto el beso entre José María Almoguera y María ‘la jerezana’ en ‘GH DÚO’, hay alguien que aún no se ha atrevido a mirar de frente a esas imágenes tan pasionales. Hablamos de Carmen Borrego, madre del protagonista del tórrido encuentro, que afronta con pudor los últimos acontecimientos que han tenido lugar en la casa de Guadalix de la Sierra.

Días después de último capítulo en la vida de su hija, ‘Vamos a ver’ le ha puesto las imágenes en directo y ella, movida por la vergüenza, ha preferido apartar la mirada y evitar enfrentarse a ellas: “Lo vas a ver tú”, le decía a Verónica Dulanto cuando daba paso al vídeo.

Pese al pudor que ha sentido mientras se reproducía el vídeo, Carmen Borrego ha opinado alto y claro sobre el beso: “Creo que no están haciendo nada malo. A mí me cuesta verlo porque es mi hijo y no lo paso bien, pero me parece que, si se gustan… ¿por qué no?”.

“No lo he visto nunca hacer esto y me da pudor porque es mi hijo”, afirmaba, antes de decir la predicción que hizo Belén Rodríguez hace días: “La primera semana me dijo que mi hijo se iba a enrollar con María y, efectivamente, se ha cumplido”, apuntaba.

Carmen Borrego ha declarado en el Club Social de ‘Vamos a ver’ que ha seguido el 24 horas de ‘GH DÚO’ y que no se había dado cuenta de que había algo más entre su retoño y María ‘la jerezana’: “No he visto ninguna conexión entre ellos”.

A la pregunta de cómo actuaría si las cosas entre la ex de Hugo Pierna y José María Almoguera fueran a más y protagonizaran un encuentro aún más tórrido bajo el edredón, la hija de María Teresa Campos lo tiene claro.