"Fue una locura, me dio pena"; "Era un hombre lobo": la gente en la calle reacciona al exabrupto de Montoya

En la hoguera del pasado lunes, momento de la semana en que la presentadora, Sandra Barneda, enseña las "tentaciones" en las que caen los concursantes a sus parejas, Montoya vio cómo su chica se llevaba a la habitación a Manuel, uno de los tentadores, para tener privacidad con él. Lo que vino después fue totalmente inesperado: Montoya se salió de sí y se rasgó la camisa en un ataque de furia y angustia que nunca se había visto hasta ahora en lo que va de la octava edición del programa. "No puedo, Sandra, no puedo. Me quiero ir. No quiero estar ahí", repetía sin cesar. Intentó abandonar la hoguera varias veces pero sus compañeros lo contuvieron. "Esa tía no te quiere nada", "Esa chica no te merece", le dijeron sus compañeros. Él dijo sentirse "decepcionado": "Este no es el amor de mi vida", dijo a la presentadora.