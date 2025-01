Cuando estuvo en 'Supervivientes', Manuel Cortés eligió a su madre, Raquel Bollo , como defensora en plató, pero en esta etapa en 'GH DÚO' ha preferido que ese puesto lo ocupe su hermana, Alma Bollo; pero eso no ha impedido que su madre esté apoyándolo a través de Instagram, donde le ha estado pidiendo a sus seguidores durante toda la semana que lo salvasen de la expulsión frente a Álex Ghita .

Además, ha confesado que le ha gustado que su hijo haya estado nominado porque gracias a eso ha podido ver vídeos de lo que ocurre dentro de la casa y ha podido confrontar a Maica Benedicto: "Me ha encantando realmente esta nominación porque al final ha podido ver vídeos que tenía que ver, porque a veces es tan tonto, tan tonto, que al final he visto hoy lo que tenía que ver, y a mí eso me ha encantado".