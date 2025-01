Álex Ghita no se corta contra Adara tras su expulsión

Álex Ghita se ha convertido en el nuevo expulsado de 'GH DÚO'

El concursante no ha dudado en dar respuesta a Adara desde plató

Álex Ghita confiesa su atracción por Maica: "Quiero seguir conociéndola mucho más, me gusta"

Tras la salvación de Sergio durante el debate del domingo y la de Miguel Frigenti en la gala del pasado martes, la lista de nominados quedaba reducida a Álex Ghita, Maica y Manuel Cortés. Uno de ellos iba a convertirse en el nuevo expulsado de 'GH DÚO'.

Los tres concursantes se enfrentaban a la decisión de la audiencia. En primer lugar, Carlos Sobera pedía a Maica y Manuel Cortés que acudieran a la sala de expulsión. Uno de ellos ya estaba salvado. Tras protagonizar un cara a cara de lo más tenso, finalmente descubrían el resultado de la votación.

La salvación de Maica

"La audiencia ha decidido que debe continuar en 'GH DÚO'... ¡Maica!", ha anunciado Sobera. Al escuchar su nombre, la murciana se ha mostrado de lo más ilusionada: "Gracias, Carlos. Gracias a toda la gente que me apoya, que me entiende y la que no me entiende, pues otra semana más para que me conozcan. Sin vosotros no sería posible, os quiero".

El momento de la expulsión

Tras la salvación de Maica, todo quedaba entre Manuel y Álex, que se reunían de la misma manera en la sala de expulsión. Sin hacerles esperar mucho más, Sobera, sobre en mano, se disponía a comunicarles quién había sido finalmente el elegido por la audiencia para abandonar la casa.

"La audiencia ha decidido que debe abandonar la casa de 'GH DÚO'... ¡Álex!", les transmitía el presentador. "Por fin nos vemos en plató, Carlos. La verdad que me han hecho un gran favor. Pasé una noche muy mala, veía cómo se iban a poner las cosas y prefiero estar fuera", agradecía el expulsado.

Álex descubre todo lo que Adara ha dicho sobre él

Tras convertirse en el expulsado de la noche, Álex Ghita ponía rumbo a plató. Al llegar, el presentador le hacía saber algo: Adara había hablado de él en varias ocasiones y lo iba a poder ver absolutamente todo.

Tras ver todos los vídeos en los que su ex le criticaba, el entrenador no ha dudado en dar respuesta: "No me sorprende. Sigue siendo la misma refunfuñona de siempre. Sigo opinando lo mismo de ella. Creo que es una chica increíble por fuera, por dentro como todo el mundo, virtudes y defectos. Algunos defectos pesan más que las virutdes", reaccionaba de primeras.

"Me gustaría que aclarase algunas cosas. Ella escribió mucho, se dedicó a grabarse con su madre, luego acabo borrándolo. Habla mucho pero no concreta nada", continuaba.

"Ella es así. Sabía que si algún día terminábamos, por su parte iba a ser así. No sabe terminar de otra manera. Yo he tenido otras parejas y nos llevamos súper bien. Ella me echa en cara algo, cuando a mí ya se me habían ofrecido realities antes de estar con ella", zanjaba.

Las palabras de Elena, madre de Adara

De la misma manera que descubría todas las palabras que le había dedicado Adara, Carlos Sobera le anunciaba que había otro vídeo recopilatorio de Elena, su exsuegra. Tras visionarlo, nuevamente aseguraba no sentirse sorprendido: "No me pilla por sorpresa, pero es increíble. Se superan día a día, no sé cómo lo hacen, parece que se entrenan para ello".