Esta semana tenemos una larga lista de nominados, aunque ellos no lo saben: Manuel Cortés y Sergio Aguilera, Óscar Landa y Maica Benedicto, José María Almoguera y Jeimy Báez, Miguel Frigenti y Javier. Mientras tanto, en la casa sigue la división entre grupos, quizá un poco mas acentuada tras los videos que vieron el jueves. Romina, era la única que no estaba "afiliada" a ninguno de los grupos, sin embargo, ahora, dice sentirse dejada de lado por el grupo mayoritario, y busca refugio en sus compañeros, Maica, Óscar, Frigenti y Javier. Por otro lado, no olvidemos a la pareja de esta edición, María y José María Almoguera, a los que vemos cada vez mas unidos, pese a que algunos de sus compañeros no se acaben de creer que sea real. Veremos como discurre el día de hoy en la casa de Guadalix. Descubre aquí la última hora de GH DÚO.

11:38 H Seguimos Seguimos con todos dormidos y la casa a oscuras. Ya debe faltar poco para que se haga la luz. 10:47 H Zzzzzzzzzz En la casa solo se escuchan respiraciones profundas, y algún ronquido que otro. Todos dormidos hasta nueva orden. 10:00 H Dormidos Buenos días, ya estamos por aquí. De momento todos dormidos.