Alejandra Rubio y Kike Calleja juzgan a Eros y su tonteo con Erika: "Me da pena..."

Eros no ha dudado en acercarse cada vez más a Erika , una de las tentadoras con las que ha sentido una gran conexión. Los masajes son cada vez más cercanos, y ella no duda en tratar de llevarle al límite en la villa. Sin duda, Erika es su gran tentación, y eso a Bayan le tiene intranquila.

Erika se ha convertido en la confidente absoluta de Eros , que no duda en apoyarle en cada momento. "Ya verás cómo no hay nada tuyo, tonto", le dijo queriéndole animar antes de la hoguera. "Y si lo hace, te hace un favor", añadió.

"Me he dado cuenta de las carencias que tengo con ella, que son muchas. No puedo estar con ella con una mochila en la que sigue llenando con piedras", le explicó Eros a Joel. "Me jode mucho que me lo pase mejor con Érika que con mi novia. Me siento yo", confesó.