Amplía la red Wi-fi de casa con esta solución sin cables que arrasa en Amazon: es fácil de instalar y está rebajado un 40%

Seguro que te ha pasado en más de una ocasión que has ido a conectarte a la red Wi-Fi de casa y no has podido por falta de cobertura. En domicilios grandes, o sobre todo en las habitaciones más alejadas del router, es habitual que se pierda señal o la conexión sea de menor calidad, ya que las redes inalámbricas no son infinitas. ¿Cómo se puede solucionar eso? Con soluciones como la que propone la marca eero, de Amazon, un router de malla que amplía la red creando una conexión constante y robusta.