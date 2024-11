Amazon derriba el precio de la smart TV 4K de Samsung más buscada con un descuentazo de 1000€

La Smart TV Samsung QLED 75Q60D llega para ofrecerte la experiencia audiovisual más envolvente con sus 75 pulgadas de tamaño y su resolución 4K , alimentada por un panel QLED que ofrece mil millones de colores gracias a la tecnología Quantum Do t. Esta TV ofrece los colores más intensos y precisos, brindando una fidelidad de imagen prácticamente inigualable.

La tecnología Quantum HDR intensifica todos los contrastes, resaltando detalles y creando negros más profundos e imágenes vibrantes con el mapeo de tonos dinámicos HDR10+. Además, gracias al sistema Dual LED ajusta el tono de color de la retroiluminación para optimizar el contraste según el contenido, proporcionando una imagen aún más realista. Y no solo eso, sino que además sirve también como centro de entretenimiento y conectividad gracias al SO Tizan, a Samsung TV Plus y al Gaming Hub, que te permite jugar a videojuegos sin necesidad de usar una consola gracias al streaming.