Kiko Hernández, contra el clan de los Jurado-Mohedano: “Rocío Jurado no entendería que le hagan ese daño gratuito a su hija”

“Llevo muchos años en la televisión y estoy nervioso”, ha reconocido Kiko Hernández al principio del programa. El colaborador ha sido crítico en el pasado con Rocío Carrasco, pero su perspectiva ha cambiado desde que se ha emitido el documental: “A Rocío le hemos muchas veces lo rara que es, que no sale de su casa y que no va a fiestas… Viéndolo todo, ella se ha creado una cárcel para que no le hicieran daño”.