Carlota Corredera alza la voz desde la azotea más alta de Mediaset: “No somos perfectos, no os vendemos felicidad de cartón piedra, os enseñamos el alma”

Aún queda mucho camino por recorrer pero lo cierto es que tras el estreno no hubo medio que no hablara sobre Rocío Carrasco y la violencia machista. Un debate generado por una serie que nacía pequeña, como una “terapia hecha tele” pero que los espectadores han hecho grande: “Esta serie es ya la de las miles de mujeres que han llamado al 016, de la suegras que han dejado de callarse ante las bromas machistas de su yerno, de los políticos que han sabido recoger el clamor popular y de quienes han hecho autocritica…”

"Es muy revelador ver quién se suma al carro de acusarnos"

Y es que se dividen en dos grupos: “Son los que han opinado sin ver la serie y los que han decidido no hablar del tema quizá para no darle la razón a rocío o para no admitir que estaban equivocados. En cualquier caso es un avance, así que bienvenidos”.