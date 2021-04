'Rocío, contar la verdad para seguir viva' vuelve a Telecinco con un nuevo programa este miércoles 14 de abril a las 22.00 horas, pero los suscriptores de mitele PLUS podrán disfrutar del episodio antes ya que el preestreno será a las 20.00 horas.

La muerte de Rocío Jurado

En el nuevo episodio de la serie documental, Rocío recuerda uno de los momentos más duros de su vida: la muerte de su madre. El adiós a Rocío Jurado fue multitudinario, su muerte llegó antes de tiempo y Rocío no cuenta que mientras todos lloraban a la artista, ella lloraba a su madre: "Se me iba el otro trozo que me quedaba".