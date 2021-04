El acuerdo al que quería llegar Antonio David Flores

“Ha ido de padre doliente y nunca los ha querido tener”

Enfadada, Rocío acusaba a su exmarido de “ir de padre doliente” quejándose de que le ponían trabas para estar con sus hijos cuando no era cierto: “Nunca los ha querido tener”. Es más, se quejaba de que tuvo que llevarle a los tribunales para que pagara la pensión: “Tuve que iniciar un procedimiento para que se le embargaran los sueldos que percibían en ‘Crónicas’ o ‘Tómbola’ y luego lo tenía que ver de padre doliente dándose mucho golpe de pecho, se le tuvo que embargar 26.000 euros porque no había pasado la pensión nunca”. Es más, recordaba que se justificó alegando que tenía que ingresar la pensión en una cuenta a nombre de Fidel Albiac: no era sí, ambos eran titulares de la cuenta, no solo su pareja.

“Me dijo ‘te vas a cagar, Rociíto’ y lo ha conseguido”

“Lo ha conseguido”, se quejaba Rocío recordando lo que le dijo su marido cuando ella manifestó su intención de separarse: “Me dijo ‘te vas a cagar, Rociíto’. Me ha quitado lo más importante que tengo en mi vida, que son mis hijos, me los ha quitado, pero no que hayan desaparecido, me los ha quitado teniéndolos, y no me los ha quitado, ha hecho que me odien y que tengan esa imagen de mí, que es mucho más cruel todavía si cabe”.