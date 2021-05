Hasta ahora Rocío Carrasco había guardado silencio respecto a la mujer de Antonio David , sin embargo, ha estallado al leer una portada protagonizada por la malagueña en la que se podía leer: "Para los hijos de mi marido no soy su madre, soy su salvación".

"No tiene vergüenza ninguna", asegura al ver las imágenes en las que la concursante de 'Supervivientes 2021' presume de la buena relación que mantiene con Rocío Flores. "Cuando mi hija era adolescente hubo una época muy larga en la que cuando a Rocío le tocaban los quince días con el padre, ella tiraba millas para Sevilla, porque no se llevaban bien, eso lo he vivido yo".