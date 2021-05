Rocío Carrasco desvela los problemas de salud que sufre su hijo David: "No libera la hormona del crecimiento"

"Sánchez Montejo dice que cree que sería conveniente que el niño tuviera un tratamiento de hormona de crecimiento porque con la talla de la madre y la talla del padre, tendría una talla de 1,70 . Yo voy a hablar con él y le digo que no me parece que sea una talla pequeña para un niño. Me dijo ‘ Bueno Rocío, pero ya sabes que los niños son muy crueles ".

" Me explico que la seguridad social te paga la hormona cuando el niño tiene déficit y lo que le pasaba a David era que no la liberaba. Cada 15 días iba a la clínica 'La luz', compraba hormona de crecimiento y se la ponía al niño. Cuando el padre del niño pide la modificación de medidas, él es un bigardo . ¿Para que me pone 1000 y pico euros en hormona de crecimiento? ¿A quién quiere seguir engañando?", cuenta Rocío.

Rocío cuenta la verdad sobre el día que ingresaron a su hijo David

Antonio David asegura que Rocío no fue al hospital el día que ingresaron a su hijo, pero que sí asistió a un evento de Mila Ximénez. "Ese día lo que pasa es que a las 6 o 7 de la tarde recibo una llamada de teléfono. Es una persona de administración del hospital. Me dicen que necesitan la tarjeta sanitaria de mi hijo. Me dijeron que no podían darme información sobre me hijo. Se puso el médico y me dijo que ya le daban el alta, que era solo un trámite. Me cuentan que efectivamente había estado ingresado. Esa es toda la información que yo recibo de mi hijo ese día", explica.