Avance del episodio 10: Rocío Carrasco relata cómo su hijo David empezó a cambiar su actitud con ella

“David empieza a cambiar desde que su hermana ya no vive en mi casa. El padre se iba a ver al niño al colegio cuando me pertenecía a mí. Lo esperaba a la salida y le iba diciendo cosas. El niño me decía que su padre le había dicho que iba a grabar un disco y que no hacía falta que estudiara porque lo iba a llevar a un talent show”, relata Rocío Carrasco en este avance.

“El último día que veo a mi hijo es el 23 de junio de 2016 (…) Yo me limito a poner una reclamación judicial, esta dice que devuelva al niño inmediatamente al domicilio materno y eso no sucede. Ese día me doy cuenta de que he parido dos veces pero que ya no tengo a ninguno de los dos”.