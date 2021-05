El matrimonio de Olga Moreno y Antonio David Flores podría estar en peligro: "Lo que está contando ella es mentira"

¿Crisis en el matrimonio de Antonio David Flores y Olga Moreno?

La versión de Raquel Bollo, amiga de Olga Moreno

Raquel Bollo, que conoce al matrimonio de Antonio David Flores y Olga Moreno, daba la cara por la ahora concursante de ‘Supervivientes’: “Nadie tiene un manual y creo que con los niños lo harán de la mejor manera posible. Quien está con los niños se puede equivocar, quien no lo está no se puede equivocar”, decía la que fuera colaboradora de ‘Sálvame’.

“Yo lo que he visto siempre de Olga es a una mujer que tiene mucho cariño a esos niños. Yo he vivido el cariño que tienen y no estoy a favor de uno ni de oro”, decía la colaboradora. Raquel Bollo aseguraba que del episodio violento entre Rocío Flores y Carrasco no se enteró ni por Antonio David Flores ni por Olga Moreno.