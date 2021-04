Rocío Carrasco: “Me he pasado seis años de mi vida dedicándome a cazar piojos”

Rocío Carrasco ha desmontado las acusaciones de Olga Moreno, que insinuó en el ‘Deluxe’ que la madre desatendió a su hijo cuando fue ingresado por neumonía en Málaga unas navidades. Pero además de este episodio, Rocío nos ha contado otros en que sus hijos sí habrían sido desatendidos: "He estado seis años cazando piojos".

Rocío asegura que nadie la avisó cuando ingresaron a su hijo, que cuando llegó al hospital, se encontró a Olga en la cama con su hijo, que no se quedó porque así se lo pidieron y ha demostrado que se quedó allí hasta que su hijo fue dado de alta.

“La que va de madre coraje, miente”, decía Rocío, que la acusa de un doble lenguaje. No dice que no haya sido amable, sabe que les ha tratado “perfectamente”, les ha atendido, pero ha habido algún episodio en concreto que no le ha gustado.