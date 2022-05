Mercedes, la madre de Anabel Pantoja entra en directo al ver el tremendo bajón de su hija en Honduras

La madre de la superviviente no duda en sincerarse sobre si está de acuerdo con las palabras de los padres de Yulen sobre su hija

Merchi, sobre la posible reconciliación de su hija con Omar: "Mi opinión es que volvieran y que volvieran a formar lo que tenían"

Anabel Pantoja no está pasando por sus mejores momentos en Honduras y es que el protocolo de abandono podría estar activado. El cambio de grupos y sobre todo, la separación de Yulen Pereira tienen a la superviviente completamente abatida en las últimas horas en el concurso.

Mercedes, la madre de Anabel entra en directo en 'Sálvame'

Mercedes Bernal, madre de Anabel, ha estado en directo en 'Sálvame' desde Sevilla y ha hablado sobre la situación que está viviendo su hija: "Ella se encariña muchísima de cualquier persona". Responde sobre si cree que va a ver a Yulen muy a menudo: "No, creo que se ha forjado una amistad, ella es una persona que necesita protección y en este caso ha empatizado con Yulen, se ha encariñado, pero quiero decir que no es solo Anabel, Yulen también está encariñado de Anabel, ahí están los dos al 50%. Estoy un poquito enfadada con este tema".

"Por ciertos colaboradores y la familia de Yulen parece que tiene Anabel a Yulen como un perrito faldero o le tiene atado, él es mayorcito y si está con ella es porque le interesa. Yulen también está al lado", explica y contesta a si le ha decepcionado algún colaborador en especial: "Todo el mundo es libre de opinar lo que quiera, quiero que ella tenga sus criticas y que tenga sus cosas buenas".

¿Le han gustado las palabras de los padres de Yulen?

Merchi ha podido ver las palabras que los padres de Yulen han dado en las últimas semanas y a querido dar su opinión: "Estoy de acuerdo en que el concurso tienes que hacerlo solo, pero luego tienen muchas horas y para mí, es una tranquilidad muy grande que mi hija haya hecho una buena amistad, no veo otra cosa". Sobre si les están gustando las palabras de Arelis: "Sinceramente, no. Mi hija no es interesada, lo hace todo con el corazón".

¿Cree que habrá reconciliación con Omar Sánchez?

Además, la madre de Anabel ha podido hablar sobre las lágrimas de Anabel hablando sobre su ruptura de Omar Sánchez y que cree sobre todo esto: "Mi opinión es que volvieran y que volvieran a formar lo que tenían. Omar es una maravillosa persona, no tengo palabras porque le ha demostrado lo mucho y lo muchísimo que la quiere. Me quedaría con los dolores que tengo para que volvieran, pero esa decisión no la tengo yo". "Yo mismo le he dicho que haga su vida, que están separados", explica sobre sus palabras a 'El negro'.

Mercedes ha terminado muy enfadada con Rafa Mora: "Eres muy mentiroso". Y es que el colaborador ha asegurado que Anabel ha jugado con 'El negro' y que no le ha tratado bien con la ruptura, algo que no le ha gustado nada a su madre: "No se puede tener más inquina".

La madre de Anabel no quiere ser la defensora de su hija