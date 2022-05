Anabel, hundida: echa mucho de menos a Yulen y se emociona al acordarse de su tía Isabel Pantoja

Anabel Pantoja no está pasando sus mejores días en Honduras y es que el cambio de grupos le ha afectado, lo que le ha hecho derramar muchas lágrimas en las últimas horas en 'Supervivientes'.

La concursante se pasea por su nueva playa y se desahoga con los compañeros que se va encontrando en el camino. "Aún no me lo creo. Estoy viviendo como una pesadilla. Me alegro por Yulen y Anuar que estan juntos, pero...", entona Anabel.